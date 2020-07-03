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«Партія Шарія» остаточно не отримає понад 3 млн грн держфінансування

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 10:32
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«Партія Шарія» остаточно не отримає понад 3 млн грн держфінансування

Відповідне рішення прийняв суд. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, видання «Страна» повідомило, що окружний адмінсуд Києва не дав добро виділенню «Партії Шарія» 3 млн 223 тисяч гривень державного фінансування. Як відомо, саме стільки партія очікувала отримати в рамках законодавства, яке діяло під час виборів в країні, й коли партія набрала 2,23% голосів, що означало виділення коштів.

Як відомо, у жовтні парламент скасував відповідну норму, підвищивши бар'єр до 5%. Це означає, що гроші, які партії витратили на парламентські вибори, отримають лише ті політсили, які пройшли у ВРУ. 

Оскільки норма була скасована після виборів, а не до них, «Партія Шарія» подало до суду.

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