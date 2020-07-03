Єгипет прийняв перших туристів з України

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166 українців вирушили на відпочинок після карантину.
Новину передає «Преса України».
1 липня в Єгипет прибули перші післі тримісячного карантину туристи. 166 громадян України прибули до аеропорту Хургади. Про це повідомило видання Arab News.
ЗМІ наголошують, що усі мандрівники пройшли відповідні запобіжні заходи. Губернатор Амра Ханафі уточнив, що мова йде про вимірювання температури, інформаційні наклейки.
Крім того, пасажирам провели стерилізацію багажу. Цей процес зайняв 25 хвилин. До слова, туристів в аеропорту зустрів фольклорний колектив. 2 липня він вітав туристів зі Швейцарії.
09:17: З'явилися нові дані про поширення коронавірусу в Україні
08:46: КНДР без коронавірусу - Кім Чен Ин похвалив свою партію
08:09: Путін подякував росіянам за можливість вічно сидіти у кріслі президента
15:02: Плюс до своїх мільйонів - Мер Чернігова отримав щедрий спадок
14:05: Ляшко закликав українців вакцинуватися під час епідемії COVID-19
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