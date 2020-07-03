Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Франція запросила Україну до розшифровки «чорних скриньок» літака МАУ
  • За добу в Україні від коронавірусу померли 14 людей - РНБО
  • В Україні 706 нових випадків Covid-19

Єгипет прийняв перших туристів з України

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 09:50
Версія для друку
Єгипет прийняв перших туристів з України

166 українців вирушили на відпочинок після карантину.

Новину передає «Преса України».

1 липня в Єгипет прибули перші післі тримісячного карантину туристи. 166 громадян України прибули до аеропорту Хургади. Про це повідомило видання Arab News.

ЗМІ наголошують, що усі мандрівники пройшли відповідні запобіжні заходи. Губернатор Амра Ханафі уточнив, що мова йде про вимірювання температури, інформаційні наклейки.

Крім того, пасажирам провели стерилізацію багажу. Цей процес зайняв 25 хвилин. До слова, туристів в аеропорту зустрів фольклорний колектив. 2 липня він вітав туристів зі Швейцарії. 

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції