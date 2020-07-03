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За минулу добу кількість хворих збільшилась на 876 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 липня, у прес-службі РНБО представили карту поширення коронавірусу в Україні. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 876 осіб.
Всього підтверджено 46 763 випадки COVID-19. За минулу добу від коронавірусу померли 27 людей. За весь період спостереження 1212 пацієнтів.
Одужати вдалось 20 558 людям, за останню добу – 505 пацієнтам. Лідерами за кількістю нових виявлених хворих є Львівська область, 153 випадки, Київ – 105 випадків, Рівненська область – 73 випадки, Закарпатська область 80 випадків, Волинська область – 63 випадки.
09:17: З'явилися нові дані про поширення коронавірусу в Україні
08:46: КНДР без коронавірусу - Кім Чен Ин похвалив свою партію
08:09: Путін подякував росіянам за можливість вічно сидіти у кріслі президента
15:02: Плюс до своїх мільйонів - Мер Чернігова отримав щедрий спадок
14:05: Ляшко закликав українців вакцинуватися під час епідемії COVID-19
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