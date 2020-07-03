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З'явилися нові дані про поширення коронавірусу в Україні

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 09:17
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З'явилися нові дані про поширення коронавірусу в Україні

За минулу добу кількість хворих збільшилась на 876 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, у прес-службі РНБО представили карту поширення коронавірусу в Україні. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 876 осіб.

Всього підтверджено 46 763 випадки COVID-19. За минулу добу від коронавірусу померли 27 людей. За весь період спостереження 1212 пацієнтів.

Одужати вдалось 20 558 людям, за останню добу – 505 пацієнтам. Лідерами за кількістю нових виявлених хворих є Львівська область, 153 випадки, Київ – 105 випадків, Рівненська область – 73 випадки, Закарпатська область 80 випадків, Волинська область – 63 випадки.

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