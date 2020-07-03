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Стало відомо, чому коронавірус не пробрався в КНДР.
Новину передає «Преса України».
Лідер КНДР Кім Чен Ин виступив на засіданні політбюро ЦК Трудової партії Кореї. Він розповів, як країні вдалось не піддатися пандемії коронавірусу. За словами Ина, партія доклала чимало зусиль аби вберегти країну від епідеміологічної загрози.
Також він зазначив, що народ повністю виконував усі вказівки влади, що також сприяло позитивному ходу подій.
«Необхідності зберігати пильність без найменшого самозаспокоєння або розслаблення, так як світ може зіткнутися з другою хвилею поширення SARS-CoV-2», - заявив він.
Як відомо, в кінці січня КНДР закрила кордони. Також були скасовані заняття у школах. У цей же період було введено загальнонаціональний карантин.
09:17: З'явилися нові дані про поширення коронавірусу в Україні
08:46: КНДР без коронавірусу - Кім Чен Ин похвалив свою партію
08:09: Путін подякував росіянам за можливість вічно сидіти у кріслі президента
15:02: Плюс до своїх мільйонів - Мер Чернігова отримав щедрий спадок
14:05: Ляшко закликав українців вакцинуватися під час епідемії COVID-19
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