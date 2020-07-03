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Президент РФ заявив, що вдячний росіянам, які проголосували за те, щоб йому дозволили знову стати президентом.
Новину передає «Преса України».
Лідер Кремля Володимир Путін висловив слова подяки росіянам, які підтримали поправки в Конститицію. Так, мова йде про поправки, які дозволяють обнулити Путіну його президентські терміни. Це означає, що на наступних виборах він знову може стати президентом.
«Я хочу звернутися зі словами вдячності до громадян Росії, хочу сказати спасибі вам велике за підтримку і довіру», - заявив Путін.
Він додав, що країні потрібна внутрішня стабільність та час для зміцнення країни, всіх її інститутів. Нагадаємо, голосування за поправки відбулось онлайн. Також росіяни мали можливість проголосувати на мобільних постах. У Рунеті висміяли такий спосіб голосування, зазначивши, що фальсифікувати результати ще ніколи не було так просто.
08:09: Путін подякував росіянам за можливість вічно сидіти у кріслі президента
15:02: Плюс до своїх мільйонів - Мер Чернігова отримав щедрий спадок
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11:07: Політолог про відставку Смолія – Треба радіти і тривожитись одночасно
10:34: У Запорізькій області вирішили віддати в добрі руки ведмедів та левів
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