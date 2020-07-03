Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Франція запросила Україну до розшифровки «чорних скриньок» літака МАУ
  • За добу в Україні від коронавірусу померли 14 людей - РНБО
  • В Україні 706 нових випадків Covid-19

Путін подякував росіянам за можливість вічно сидіти у кріслі президента

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 08:09
Версія для друку
Путін подякував росіянам за можливість вічно сидіти у кріслі президента

Президент РФ заявив, що вдячний росіянам, які проголосували за те, щоб йому дозволили знову стати президентом. 

Новину передає «Преса України».

Лідер Кремля Володимир Путін висловив слова подяки росіянам, які підтримали поправки в Конститицію. Так, мова йде про поправки, які дозволяють обнулити Путіну його президентські терміни. Це означає, що на наступних виборах він знову може стати президентом.

«Я хочу звернутися зі словами вдячності до громадян Росії, хочу сказати спасибі вам велике за підтримку і довіру», - заявив Путін.

Він додав, що країні потрібна внутрішня стабільність та час для зміцнення країни, всіх її інститутів. Нагадаємо, голосування за поправки відбулось онлайн. Також росіяни мали можливість проголосувати на мобільних постах. У Рунеті висміяли такий спосіб голосування, зазначивши, що фальсифікувати результати ще ніколи не було так просто.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції