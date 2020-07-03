Перша ракетка України прикрасила обкладинку Forbes

Путін подякував росіянам за можливість вічно сидіти у кріслі президента 08:09
Плюс до своїх мільйонів - Мер Чернігова отримав щедрий спадок 15:02
Ляшко закликав українців вакцинуватися під час епідемії COVID-19 14:05
Відставка Смолія – Порошенко лякає Зеленського втечею інвесторів 13:25
Політолог про відставку Смолія – Треба радіти і тривожитись одночасно 11:07
У Запорізькій області вирішили віддати в добрі руки ведмедів та левів 10:34
У Харкові та Вінниці відбулися напади на прихильників Шарія 09:55
Знову значний приріст – В Україні оновилась статистика щодо COVID-19 09:16
Франція запросила Україну до розшифровки «чорних скриньок» літака МАУ 07:36
Українців збираються карати штрафом за відсутність маски 15:06
Відома журналістка зобразила на полотні інцидент з «корабельною сосною» 14:27
У Києві хитрий водій з особливими номерами вирішив сховатись від автофіксаторів 13:56
Криклій назвав 5 країн, готових приймати у себе українців 13:26
Еліна Світоліна стала героїнею випуску липень-серпень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що українська суперзірка тенісу Еліна Світоліна потрапила на обкладинку відомого журналу Forbes. Тема номеру за липень-серпень ззвучить наступним чином: «Дівчата, які зробили себе самі».
Про новину повідомили на твітер-сторінці Ukrainian Tennis.
???? Elina Svitolina on the cover of the 2020 Ukrainian Forbes Self-Made Women Issue #tennis #offcourt @WTA #Svitolina— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) July 2, 2020
via SmartPress pic.twitter.com/jz4TMctmeG
Нагадаємо, перша ракетка України у минулому році стала однією з десяти найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією цього ж журналу.
08:09: Путін подякував росіянам за можливість вічно сидіти у кріслі президента
15:02: Плюс до своїх мільйонів - Мер Чернігова отримав щедрий спадок
14:05: Ляшко закликав українців вакцинуватися під час епідемії COVID-19
13:25: Відставка Смолія – Порошенко лякає Зеленського втечею інвесторів
11:07: Політолог про відставку Смолія – Треба радіти і тривожитись одночасно
10:34: У Запорізькій області вирішили віддати в добрі руки ведмедів та левів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.