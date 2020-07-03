Перша ракетка України прикрасила обкладинку Forbes

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 07:34

Еліна Світоліна стала героїнею випуску липень-серпень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що українська суперзірка тенісу Еліна Світоліна потрапила на обкладинку відомого журналу Forbes. Тема номеру за липень-серпень ззвучить наступним чином: «Дівчата, які зробили себе самі».

Про новину повідомили на твітер-сторінці Ukrainian Tennis.

Нагадаємо, перша ракетка України у минулому році стала однією з десяти найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією цього ж журналу.