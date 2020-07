Перша ракетка України прикрасила обкладинку Forbes

Еліна Світоліна стала героїнею випуску липень-серпень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що українська суперзірка тенісу Еліна Світоліна потрапила на обкладинку відомого журналу Forbes. Тема номеру за липень-серпень ззвучить наступним чином: «Дівчата, які зробили себе самі».

Про новину повідомили на твітер-сторінці Ukrainian Tennis.

???? Elina Svitolina on the cover of the 2020 Ukrainian Forbes Self-Made Women Issue #tennis #offcourt @WTA #Svitolina



via SmartPress pic.twitter.com/jz4TMctmeG