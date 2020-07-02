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Плюс до своїх мійльйонів - Мер Чернігова отримав щедрий спадок

Аня Мартинюк 02 липня 2020, 15:02
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Плюс до своїх мійльйонів - Мер Чернігова отримав щедрий спадок

Батько-пенсіонер Владислава Атрошенка залишив сину 138 мільйонів гривень. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що мер Чернігова Владислав Атрошенко вказав у своїй декларації багатомільйонний спадок. Так, після смерті батька Анатолія він отримав понад 138 мільйонів гривень.  

Також батько-пенсіонер заповів сину житловий будинок площею 783,1 кв. м і вартістю 6 900 826 гривень. Нагадаємо, 79-річний батько міського голови помер 14 грудня 2019 року.

За попередніми даними, він більше 25 років працював  на Чернігівському Радіоприладному заводі, також він встиг попрацювати інженером на Чорнобильській АЕС. 10 років тому Анатолій Атрошенко вийшов на пенсію.

До слова, за поточний рік декларація мера Чернігова змінювалась 4 рази. Зокрема, він вносив 1 млн грн дивідендів, благодійні витрати та понад 64 млн грн доходів з різних джерел.

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