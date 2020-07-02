Андрій Макаревич показав свою четверту дружину

Аня Мартинюк 02 липня 2020, 14:25

Нова кохана музиканта на 30 років молодша від нього.

Новину передає «Преса України».

Відомий музикант, лідер групи «Машина часу» Андрій Макаревич показав фото своєї четвертої дружини. Як відомо, новою обраницею 66-річного музиканта стала ізраїльська 30-річна журналістка Ейнат Кляйн.

Нагадаємо, пара побралася півроку тому. Однак, знімки з’явилися лише зараз. Також стало відомо, що Ейнат Кляйн звали раніше Інна Калініна. Вона жила і навчалася в Україні.

Макаревич розповів, що його кохана хотіла красиве весілля і щоб все було по-єврейськи. Так, свято відгуляли в одному з районів Тель-Авіва. Варто зазначити, що до Кляйн у Макаревича було три дружини і з жодною з них він не грав весілля.