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Ляшко закликав українців вакцинуватися під час епідемії COVID-19

Аня Мартинюк 02 липня 2020, 14:05
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Ляшко закликав українців вакцинуватися під час епідемії COVID-19

Головний санітарний лікар України нагадав, що окрім коронавірусу є інші хвороби.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, головний санітарний лікар Віктор Ляшко знову заговорив про необхідність вакцинуватися. Виступаючи на брифінгу, він нагадав про необхідність планово вакцинуватися, щоб не допустити спалахів інших хвороб під час епідемії COVID-19.

«Хочу закликати всіх: вакцинуйтеся», - зявив він.

Так, Ляшко нагадав, що доросла людина повинна вакцинуватися кожні 10 років від дифтерії і правця. Він також нагадав, що є вакцини від гепатиту Б, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, кашлюка, поліомієліту і гемофільної інфекції.

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