Відставка Смолія – Порошенко лякає Зеленського втечею інвесторів

Аня Мартинюк 02 липня 2020, 13:25

Петро Порошенко звернувся до Володимира Зеленського під час екстрено зібраного брифінгу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, колишній президент України Петро Порошенко звернувся до чинного лідера Володимира Зеленського. Так, очільник партії «Європейська солідарність» закликав відкликати відставку керівника НБУ Якова Смолія.

Заява прозвучала під час екстрено зібраного брифінгу. Також Порошенко закликав Смолія не здаватися.

«Ми негайно скликали брифінг, щоб напряму звернутися до Володимира Олександровича. Володимир, Олександрович, відкличте заяву. Поверніть його Смолію без розгляду. Як зараз висловився один з інвесторів це буде ситуація, коли піде останній дорослий, залишивши в будинку України підлітків, які перебувають під впливом алкоголю з сірниками», - заявив Порошенко.

Останній також заявив, що через відставку Смолія змінився курс гривні на міжбанку.