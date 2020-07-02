Політолог про відставку Смолія – Треба радіти і тривожитись одночасно

Аня Мартинюк 02 липня 2020, 11:07

Політолог Олександр Кочетков нагадав про сумнівні схеми, проведені головою НБУ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, український політолог Олександр Кочетков відреагував на рішення голови НБУ Якова Смолія йти у відставку. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що від цієї події треба і радіти і тривожитися одночасно.

«Яків Смолій був усередині сумнівних схем по рефінансу банків, що регулярно закінчувалося відведенням цих коштів на офшори. Він в курсі і цілеспрямованого банкрутства банків, які вибиралися в якості жертв, з подальшим продажем їх найбільш ласих активів своїм структурам за безцінь, що особливо інтенсивно відбувалося в період президентства Петра Порошенка», - написав політолог.

Кочетков додав, що Смолій міг би надати багато корисної інфомрації правоохоронцям про взаємодію НБУ з банківським сектором Росії під час війни, про призначення за відкат членів наглядових рад та кризових управляючих, про токсичні активи. Однак, він відзначив, що наврядчи це буде зроблено.

Кочетков заявив, що тривожитись треба з приводу того, хто замінить Смолія на посаді голови НБУ.

«І останнє. Смолій в якості причини для свого бажання звільнитися написав про тиск з боку Кабміну і депутатів. Але Нацбанк постійно знаходиться під таким тиском! Кабмін будь-якого складу бажав, щоб Нацбанк безоглядно кредитував його діяльність. При цьому Нацбанк завжди трактував свою записану в Конституції незалежність як свою безконтрольність, в тому числі, і в украй сумнівних операціях. Депутати завжди лобіювали забаганки - свої і тих, хто за ними стоїть», - написав він.

Кочетков додав, що депутати олігарха Ігоря Коломойського - не виняток.