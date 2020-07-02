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У Запорізькій області вирішили віддати в добрі руки ведмедів та левів

Аня Мартинюк 02 липня 2020, 10:34
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У Запорізькій області вирішили віддати в добрі руки ведмедів та левів

Трьох левів та шістьох ведмедів віддадуть абсолютно безкоштовно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що у Василівському відділі виконавчої служби, Запорізька область, вирішили віддати у добрі руки трьох левів на клички Річчі, Вітольд і Багіра та шість ведмедів, яких звуть Балу, Маша, Мальвіна, Анна, Потап і Тимоша.

Тварин у 2019 році вилучили за рішенням суду із «зоопарку смерті» в Покровську. Тепер тварин вирішили віддати у добрі руки абсолютно безкоштовно. Саме безкоштовно, оскільки на минулому тижні уряд прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби».

Однак, будь-хто забрати тварин не зможе. Їх віддадуть у притулки для тварин, зоологічні парки або інші установи для утримання тварин.

 

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