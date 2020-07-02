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У Харкові та Вінниці відбулися напади на прихильників Шарія

Аня Мартинюк 02 липня 2020, 09:55
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У Харкові та Вінниці відбулися напади на прихильників Шарія

Сам Анатолій Шарій відреагував на інцидент.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що у Харкові відбувся черговий напад на прихильників Анатолія Шарія. За даними «Depo.Харьков», у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області надійшла інформація про відповідний інцидент о 19:30.

«Із заявою в поліцію звернулися 32-річна жінка і 29-річний чоловік. Вони пояснили, що на площі Павлівської двоє невідомих облили їх зеленкою і застосували газовий балончик», - йдеться у повідомленні. 

Наразі інформація внесена в Єдиний облік Шевченківського відділу поліції. Про подібну подію, однак, у Вінниці, також розповів сам блогер Анатолій Шарій.

«Терористична організація Нацкорпус у Вінниці напала на нашого прихильника. Абсолютно невинного чоловіка. Повалили, били ногами, зламані ребра, під загрозою одна легеня. Легко натовпом бити мирних людей, коли тебе покривають МВС, СБУ і Офіс Президента. Гарант схвалює», - написав він.

Нагадаємо, раніше у Харкові жорстоко побили представника партії Шарія Микиту Роженко. Чоловік дивом вижив, однак, лікарі прогнозують йому втрату зору.

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