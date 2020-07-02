У Харкові та Вінниці відбулися напади на прихильників Шарія

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Сам Анатолій Шарій відреагував на інцидент.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що у Харкові відбувся черговий напад на прихильників Анатолія Шарія. За даними «Depo.Харьков», у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області надійшла інформація про відповідний інцидент о 19:30.
«Із заявою в поліцію звернулися 32-річна жінка і 29-річний чоловік. Вони пояснили, що на площі Павлівської двоє невідомих облили їх зеленкою і застосували газовий балончик», - йдеться у повідомленні.
Наразі інформація внесена в Єдиний облік Шевченківського відділу поліції. Про подібну подію, однак, у Вінниці, також розповів сам блогер Анатолій Шарій.
«Терористична організація Нацкорпус у Вінниці напала на нашого прихильника. Абсолютно невинного чоловіка. Повалили, били ногами, зламані ребра, під загрозою одна легеня. Легко натовпом бити мирних людей, коли тебе покривають МВС, СБУ і Офіс Президента. Гарант схвалює», - написав він.
Нагадаємо, раніше у Харкові жорстоко побили представника партії Шарія Микиту Роженко. Чоловік дивом вижив, однак, лікарі прогнозують йому втрату зору.
11:07: Політолог про відставку Смолія – Треба радіти і тривожитись одночасно
10:34: У Запорізькій області вирішили віддати в добрі руки ведмедів та левів
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