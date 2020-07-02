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За минулу добу від коронавірусу померли 12 українців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, у прес-службі РНБО повідомили, що в Україні тепер уже 45 тисяч 887 випадків захворювання на коронавірус. За добу хворих побільшало на 889 осіб.
Найбільше нових випадків у Львівській області - 152, Києві - 104, Рівненській області - 93, Закарпатській області - 85, Волинській області - 81. Жодного нового випадку у Черкаській і Миколаївській областях.
За добу померли 12 пацієнтів. За весь період спостереження 1185 осіб. Також за добу одужали 505 людей, а за весь період 20 053 людини.
09:16: Знову значний приріст – В Україні оновилась статистика щодо COVID-19
07:36: Франція запросила Україну до розшифровки «чорних скриньок» літака МАУ
15:06: Українців збираються карати штрафом за відсутність маски
14:27: Відома журналістка зобразила на полотні інцидент з «корабельною сосною»
13:56: У Києві хитрий водій з особливими номерами вирішив сховатись від автофіксаторів
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