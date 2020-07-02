Знову значний приріст – В Україні оновилась статистика щодо COVID-19

Аня Мартинюк 02 липня 2020, 09:16

За минулу добу від коронавірусу померли 12 українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, у прес-службі РНБО повідомили, що в Україні тепер уже 45 тисяч 887 випадків захворювання на коронавірус. За добу хворих побільшало на 889 осіб.

Найбільше нових випадків у Львівській області - 152, Києві - 104, Рівненській області - 93, Закарпатській області - 85, Волинській області - 81. Жодного нового випадку у Черкаській і Миколаївській областях.

За добу померли 12 пацієнтів. За весь період спостереження 1185 осіб. Також за добу одужали 505 людей, а за весь період 20 053 людини.