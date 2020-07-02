Посли G7 відреагували на відставку Смолія

Аня Мартинюк 02 липня 2020, 08:39

За їх словами, тепер є ризик «підриву» НБУ.

Новину передає «Преса України».

Посли держав «Великої сімки» (G7) відреагували на рішення глави НБУ Якова Смолія йти у відставку. За словами дипломатів, такий хід подій вказує на «загрозу підриву незалежності фінансового регулятора» української держави.

Відповідне повідомлення з’явилось на сторінці Twitter G7.

«Підрив цього надважливого інституту (НБУ - Ред.) був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їх підтримку», - йдеться у повідомленні.

Також посли вважають, що незалежність НБУ дозволила зменшити корупцію, врятувати збанкрутілий банківський сектор і сприяла його зростанню. Нагадаємо, раніше стало відомо, що місце Якова Смолія може зайняти глава правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.