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Посли G7 відреагували на відставку Смолія

Аня Мартинюк 02 липня 2020, 08:39
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Посли G7 відреагували на відставку Смолія

За їх словами, тепер є ризик «підриву» НБУ.

Новину передає «Преса України».

 Посли держав «Великої сімки» (G7) відреагували на рішення глави НБУ Якова Смолія йти у відставку. За словами дипломатів, такий хід подій вказує на «загрозу підриву незалежності фінансового регулятора» української держави.

Відповідне повідомлення з’явилось на сторінці Twitter G7. 

«Підрив цього надважливого інституту (НБУ - Ред.) був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їх підтримку», - йдеться у повідомленні.

Також посли вважають, що незалежність НБУ дозволила зменшити корупцію, врятувати збанкрутілий банківський сектор і сприяла його зростанню. Нагадаємо, раніше стало відомо, що місце Якова Смолія може зайняти глава правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко. 

 

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