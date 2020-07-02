Бразилія втратила контроль над спалахом коронавірусу

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Бразилія впевнено тримається на другій сходинці за кількістю хворих та загиблих від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Іноземні ЗМІ представили відео сюжет про ситуацію з коронавірусом у Бразилії. Це одна з найбільших економік Латинської Америки. На жаль, станом на 2 липня країна займає другу сходинку у світі за кількістю хворих на коронавірус, а також за кількістю померлих - 1,453,369 та 60,713 осіб відповідно.
Як зазначають ЗМІ, країна втратила контроль над спалахом. Так, через спалах китайського вірусу людям, померлим від коронавірусу, виділили окреме кладовище.
«Ми хоронимо зазвичай 30, 35, 40 людей на день. Тепер щонайменше 50 людей на день», - відзначив працівник кладовища.
Також зазначається, що на кладовище можуть прибути до 10 родичів загиблого. Церемонія поховання триває не більше однієї години.
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