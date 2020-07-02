Франція запросила Україну до розшифровки «чорних скриньок» літака МАУ

Аня Мартинюк 02 липня 2020, 07:36

Євген Єнін повідомив, що розшифровка даних з самописців допоможе встановити справедливість та гідні компенсації сім’ям загиблих.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 1 липня, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив у соцмережі, що французька сторона запросила Україну взяти участь в розшифровці даних «чорних скриньок» літака МАУ, який був збитий в Ірані на початку 2020 року.

«Сьогодні Україна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці «чорних скриньок» РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) мають прибути до Ліону 20 липня ц.р.» – зазначив Єнін.

За його словами, завдання України – забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752. А саме задля встановлення справедливості та гідних компенсацій родинам загиблих.

Нагадаємо, український пасажирський літак зазнав аварії 8 січня у Тегерані. У нього поцілили ракети. На борту знаходилось 176 осіб. Усі загинули.