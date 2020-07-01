Українців збираються карати штрафом за відсутність маски

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Розмір штрафу буде чималим.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 липня, стало відомо, що Мін'юст запропонував Кабміну затвердити штрафи для людей, які не дотримуються маскового режиму. А саме від 3400 до 5100 гривень.
Мова йде про випадки, коли українці не вдягають маску у громадському місці чи транспорті. Також за порушення карантину пропонується карати власників закладів, які дозволили відвідувачам не надягати маску.
З відповідною ініціативою виступив міністр юстиції Денис Малюська.
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14:27: Відома журналістка зобразила на полотні інцидент з «корабельною сосною»
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