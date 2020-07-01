Кабмін дав добро збільшенню мінімальної зарплати

Аня Мартинюк 01 липня 2020, 14:50

Вона зростатиме поетапно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 липня, Кабмін прийняв рішення підняти українцям мінімальну зарплату. Так, з 1 вересня вона зросте до 5 тисяч гривень, з 1 січня 2021 року до 6 тисяч гривень. Третій етап підняття мінімалки відбудеться 1 липня 2021 року. Вона зросте на 500 гривень до 6500 грн.

Нагадаємо, графік зростання мінімальної зарплати анонсував прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наразі розмір мінімальної зарплати становить 4723 гривні.