Українців збираються карати штрафом за відсутність маски 15:06
Відома журналістка зобразила на полотні інцидент з «корабельною сосною» 14:27
У Києві хитрий водій з особливими номерами вирішив сховатись від автофіксаторів 13:56
Криклій назвав 5 країн, готових приймати у себе українців 13:26
За добу в Україні від коронавірусу померли 14 людей - РНБО 10:05
У Сінгапурі людям роздали пристрій для відстежування коронавірусу 09:24
У The New York Times слово «чорний» писатимуть з великої літери 08:44
В NASA створять для лікарень знезаражувач медичних масок 08:09
Шарій розповів про прогрес у лікуванні жорстоко побитого Микити Роженка 15:08
У Раді Зеленського назвали останнім президентом України 13:33
BMW для геїв – Логотип відомого автовиробника став кольоровим 10:38
Звільнити Третьякову й не тільки - У Києві профспілки вийшли на протест 10:01
Картина демонструє скандал з Давидом Арахамією, Олександром Корнієнком та Іриною Алахвердієвою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 липня, українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила у соцмережі картину, яку уже традиційно запропонувала придбати.
«Виставляю картину на аукціон. Олія, полотно. Назва «Корабельні сосни». Стартова ціна 700 у.о.», - написала вона.
Крюкова додала, що картина заряджена на струнку фігуру і хорошу потенцію. Так, вона висвітлила нещодавній скандал, коли у Миколаєві журналісти зняли неформальне спілкування Давида Арахамії і Олександра Корнієнка. Вони обговорили свою колегу Ірину Алахвердієву, назвавши «корабельною сосною» та «робочою бабою», від вигляду якої президент Володимир Зеленський «викурить усі айкоси».
15:06: Українців збираються карати штрафом за відсутність маски
14:27: Відома журналістка зобразила на полотні інцидент з «корабельною сосною»
13:56: У Києві хитрий водій з особливими номерами вирішив сховатись від автофіксаторів
13:26: Криклій назвав 5 країн, готових приймати у себе українців
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.