Відома журналістка зобразила на полотні інцидент з «корабельною сосною»

Аня Мартинюк 01 липня 2020, 14:27

Картина демонструє скандал з Давидом Арахамією, Олександром Корнієнком та Іриною Алахвердієвою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 липня, українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила у соцмережі картину, яку уже традиційно запропонувала придбати.

«Виставляю картину на аукціон. Олія, полотно. Назва «Корабельні сосни». Стартова ціна 700 у.о.», - написала вона.

Крюкова додала, що картина заряджена на струнку фігуру і хорошу потенцію. Так, вона висвітлила нещодавній скандал, коли у Миколаєві журналісти зняли неформальне спілкування Давида Арахамії і Олександра Корнієнка. Вони обговорили свою колегу Ірину Алахвердієву, назвавши «корабельною сосною» та «робочою бабою», від вигляду якої президент Володимир Зеленський «викурить усі айкоси».