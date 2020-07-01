Українців збираються карати штрафом за відсутність маски 15:06
Відома журналістка зобразила на полотні інцидент з «корабельною сосною» 14:27
У Києві хитрий водій з особливими номерами вирішив сховатись від автофіксаторів 13:56
Криклій назвав 5 країн, готових приймати у себе українців 13:26
За добу в Україні від коронавірусу померли 14 людей - РНБО 10:05
У Сінгапурі людям роздали пристрій для відстежування коронавірусу 09:24
У The New York Times слово «чорний» писатимуть з великої літери 08:44
В NASA створять для лікарень знезаражувач медичних масок 08:09
Шарій розповів про прогрес у лікуванні жорстоко побитого Микити Роженка 15:08
У Раді Зеленського назвали останнім президентом України 13:33
BMW для геїв – Логотип відомого автовиробника став кольоровим 10:38
Звільнити Третьякову й не тільки - У Києві профспілки вийшли на протест 10:01
Однак, водія, який полюбляє швидкість та не любить штрафи, піймали й покарали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 липня, стало відомо, що у Києві виявили автомобіль Audi, який на минулих вихідних прибув до Києва з Одеси. Поліція звернула увагу на те, що на його номерному знаку ВН 8000 В не вистачає однієї літери, адже вона заклеєна.
Очевидно, любитель агресивної їзди таким чином вирішив вберегти себе від штрафів, оскільки в столиці та області уже встановлено чимало камер, які фіксують порушення ПДР.
Покататися «у безпеці» водію вдалось не довго. Його зупинив перший поліцейський патруль, який склав адміністративний протокол і змусив особливого водія зняти наклейки на місці.
15:06: Українців збираються карати штрафом за відсутність маски
14:27: Відома журналістка зобразила на полотні інцидент з «корабельною сосною»
13:56: У Києві хитрий водій з особливими номерами вирішив сховатись від автофіксаторів
13:26: Криклій назвав 5 країн, готових приймати у себе українців
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.