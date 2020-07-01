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У Києві хитрий водій з особливими номерами вирішив сховатись від автофіксаторів

Аня Мартинюк 01 липня 2020, 13:56
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У Києві хитрий водій з особливими номерами вирішив сховатись від автофіксаторів

Однак, водія, який полюбляє швидкість та не любить штрафи, піймали й покарали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 липня, стало відомо, що у Києві виявили автомобіль Audi, який на минулих вихідних прибув до Києва з Одеси. Поліція звернула увагу на те, що на його номерному знаку ВН 8000 В не вистачає однієї літери, адже вона заклеєна.

Очевидно, любитель агресивної їзди таким чином вирішив вберегти себе від штрафів, оскільки в столиці та області уже встановлено чимало камер, які фіксують порушення ПДР.

Покататися «у безпеці» водію вдалось не довго. Його зупинив перший поліцейський патруль, який склав адміністративний протокол і змусив особливого водія зняти наклейки на місці.

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