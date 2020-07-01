Криклій назвав 5 країн, готових приймати у себе українців

Аня Мартинюк 01 липня 2020, 13:26

Тим не менше, мандрівникам доведеться виконати певні вимоги у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 липня, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, які країни можуть відвідати українці та заяких умов. За його словами, наразі громадянам України доступні 5 країн для подорожей.

Це Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія. Мандрівники можуть потрапити у Чорногорію у разі наявності результату тесту на коронавірус. Він повинен бути негативним. Також тест має бути зроблений протягом останніх 48 годин.

В Єгипет можна потрапити за умови обов'язкової двотижневої самоізоляції після поїздки. Хорватія вимагає підтвердити бронювання готелю або гостьового житла.

«Через нестабільну епідеміологічної ситуації в Україні інші європейські кордони, на жаль, залишаються закритими для українських туристів. Однак іноземцям, дипломатам і громадянам України, які мають дійсні робочі або навчальні контракти або посвідку на проживання в ЄС, морякам, які направляються на корабель, громадянам, транзитом наступним через ЄС, в'їзд дозволений», - нагадав міністр.

Нагадаємо, 30 червня Європейська Рада затвердила список з 14 країн, громадянам яких можуть подорожувати у країни ЄС з 1 липня. Україна в нього не потрапила.