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Тим не менше, мандрівникам доведеться виконати певні вимоги у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 липня, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, які країни можуть відвідати українці та заяких умов. За його словами, наразі громадянам України доступні 5 країн для подорожей.
Це Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія. Мандрівники можуть потрапити у Чорногорію у разі наявності результату тесту на коронавірус. Він повинен бути негативним. Також тест має бути зроблений протягом останніх 48 годин.
В Єгипет можна потрапити за умови обов'язкової двотижневої самоізоляції після поїздки. Хорватія вимагає підтвердити бронювання готелю або гостьового житла.
«Через нестабільну епідеміологічної ситуації в Україні інші європейські кордони, на жаль, залишаються закритими для українських туристів. Однак іноземцям, дипломатам і громадянам України, які мають дійсні робочі або навчальні контракти або посвідку на проживання в ЄС, морякам, які направляються на корабель, громадянам, транзитом наступним через ЄС, в'їзд дозволений», - нагадав міністр.
Нагадаємо, 30 червня Європейська Рада затвердила список з 14 країн, громадянам яких можуть подорожувати у країни ЄС з 1 липня. Україна в нього не потрапила.
13:56: У Києві хитрий водій з особливими номерами вирішив сховатись від автофіксаторів
13:26: Криклій назвав 5 країн, готових приймати у себе українців
10:05: За добу в Україні від коронавірусу померли 14 людей - РНБО
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