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Столичним особливим водіям намалювали нову розмітку

Аня Мартинюк 01 липня 2020, 12:49
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Столичним особливим водіям намалювали нову розмітку

Паркуватися правильно змусять київських водіїв за допомогою розмітки.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МВС повідомили, що у Києві з'явилися нові розмітки на дорогах. Вони позначають місця, де у разі паркування автомобіля буде накладений штраф.

«Місце для любителів штрафів», - такою фразою доповнене зображення помаранчевого квадрату.

«Саме таким незвичайним і кілька іронічний чином ми вирішили нагадати водіям, що паркуватися потрібно згідно ПДД. А інакше - любити платити штраф», - розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Наразі в українській столиці 65 таких написів. Їх кількість планують збільшити до 100.

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