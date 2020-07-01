Столичним особливим водіям намалювали нову розмітку

Аня Мартинюк 01 липня 2020, 12:49

Паркуватися правильно змусять київських водіїв за допомогою розмітки.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МВС повідомили, що у Києві з'явилися нові розмітки на дорогах. Вони позначають місця, де у разі паркування автомобіля буде накладений штраф.

«Місце для любителів штрафів», - такою фразою доповнене зображення помаранчевого квадрату.

«Саме таким незвичайним і кілька іронічний чином ми вирішили нагадати водіям, що паркуватися потрібно згідно ПДД. А інакше - любити платити штраф», - розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Наразі в українській столиці 65 таких написів. Їх кількість планують збільшити до 100.