Столичним особливим водіям намалювали нову розмітку

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Паркуватися правильно змусять київських водіїв за допомогою розмітки.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МВС повідомили, що у Києві з'явилися нові розмітки на дорогах. Вони позначають місця, де у разі паркування автомобіля буде накладений штраф.
«Місце для любителів штрафів», - такою фразою доповнене зображення помаранчевого квадрату.
«Саме таким незвичайним і кілька іронічний чином ми вирішили нагадати водіям, що паркуватися потрібно згідно ПДД. А інакше - любити платити штраф», - розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Наразі в українській столиці 65 таких написів. Їх кількість планують збільшити до 100.
13:56: У Києві хитрий водій з особливими номерами вирішив сховатись від автофіксаторів
13:26: Криклій назвав 5 країн, готових приймати у себе українців
10:05: За добу в Україні від коронавірусу померли 14 людей - РНБО
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