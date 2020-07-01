Аня Мартинюк 01 липня 2020, 12:19

Ірина Микичак уточнила, якість роботи яких саме лікарів буде оцінено.

Новину передає «Преса України».

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак зробила важливу заяву. За її словами, в Україні з’являться критерії якості роботи лікарів. Їх розроблять до початку 2021 року.

Вона уточнила, що мова йде про критерії якості роботи педіатра, лікаря первинної допомоги, терапевта та сімейного лікаря.

«Критерії стосуватимуться підвищення кваліфікації безперервного післядипломного розвитку», - додала вона.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Максим Степанов обіцяв відкоригувати медичну реформу, розпочату американкою Уляною Супрун, щоб вона діяла на користь пацієнтів та лікарів, а не американських компаній.