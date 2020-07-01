Депутатки захопили трибуну ВРУ для важливої заяви

Аня Мартинюк 01 липня 2020, 11:47

Віце-спікер Олена Кондратюк нагадала, чого люди очікували від нової влади.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 липня, у ВРУ трибуну захопили віце-спікер Олена Кондратюк та інші депутатки від партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». Так, вони висловили свій протест проти сексизму. За словами Кондратюк, люди очікували від нової влади позитивних змін та нової якості політики.

Вона особливо наголосила, що жінки досі не мають рівних прав з чоловіками.

«Я не хочу розглядати тут конкретні ситуації. Давайте не перетворюємо Верховну Раду на табло із скандальними історіями», – заявила Кондратюк з трибуни.

Вона додала, що такий хід подій віддаляє Україну від ЄС.