Forbes порахував усі гроші Кім Кардашян

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Стало відомо, які статки має дружина мільярдера Каньє Уеста.
Новину передає «Преса України».
За даними американського видання Forbes, американська зірка реаліті шоу Кім Кардашьян-Уест володіє $900 млн. тим часом у її чоловіка Каньє Уеста $1,3 млрд.
Також відомо, що знаменитість вирішила продати 20-відсоткову частку в своїй косметичній компанії KKW Beauty. Уже знайшовся покупець. Це лідер б'юті-індустрії Coty. Компанія заплатить Кардашян $200 млн.
10:05: За добу в Україні від коронавірусу померли 14 людей - РНБО
09:24: У Сінгапурі людям роздали пристрій для відстежування коронавірусу
08:44: У The New York Times слово «чорний» писатимуть з великої літери
08:09: В NASA створять для лікарень знезаражувач медичних масок
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