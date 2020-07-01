Forbes порахував усі гроші Кім Кардашян

Аня Мартинюк 01 липня 2020, 11:12

Стало відомо, які статки має дружина мільярдера Каньє Уеста.

Новину передає «Преса України».

За даними американського видання Forbes, американська зірка реаліті шоу Кім Кардашьян-Уест володіє $900 млн. тим часом у її чоловіка Каньє Уеста $1,3 млрд.

Також відомо, що знаменитість вирішила продати 20-відсоткову частку в своїй косметичній компанії KKW Beauty. Уже знайшовся покупець. Це лідер б'юті-індустрії Coty. Компанія заплатить Кардашян $200 млн.