З липня в Україні піднялися пенсії

Аня Мартинюк 01 липня 2020, 10:10

Одних пенсіонерів чекає надбавка 74 гривні, інших – 740 гривень.

Новину передає «Преса України».

Від сьогодні, 1 липня, близько 3 мільйонів українців отримають більшу пенсію. А саме на 74 гривні. Така надбавка чекає на пенсіонерів з мінімальною пенсією.

Разом з тим буде збільшено максимальну пенсію, яка рівна 10 прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність. Так, вона зросте з 16 380 гривень до 17 120 гривень. Надбавка склала 740 гривень. На таку пенсію в Україні розраховують 20 тисяч українців.

До слова, з першим днем липня збільшується доплата за стаж. Пенсіонери-чоловіки зі стажем понад 35 років, і жінки-пенсіонерки зі стажем роботи понад 30 років, отримають доплату 1% від мінімальної пенсії. Тобто 74 копійки за кожен додатковий рік.