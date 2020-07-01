З липня в Україні піднялися пенсії

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Одних пенсіонерів чекає надбавка 74 гривні, інших – 740 гривень.
Новину передає «Преса України».
Від сьогодні, 1 липня, близько 3 мільйонів українців отримають більшу пенсію. А саме на 74 гривні. Така надбавка чекає на пенсіонерів з мінімальною пенсією.
Разом з тим буде збільшено максимальну пенсію, яка рівна 10 прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність. Так, вона зросте з 16 380 гривень до 17 120 гривень. Надбавка склала 740 гривень. На таку пенсію в Україні розраховують 20 тисяч українців.
До слова, з першим днем липня збільшується доплата за стаж. Пенсіонери-чоловіки зі стажем понад 35 років, і жінки-пенсіонерки зі стажем роботи понад 30 років, отримають доплату 1% від мінімальної пенсії. Тобто 74 копійки за кожен додатковий рік.
10:05: За добу в Україні від коронавірусу померли 14 людей - РНБО
09:24: У Сінгапурі людям роздали пристрій для відстежування коронавірусу
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