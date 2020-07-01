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У Сінгапурі людям роздали пристрій для відстежування коронавірусу

Аня Мартинюк 01 липня 2020, 09:24
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У Сінгапурі людям роздали пристрій для відстежування коронавірусу

У Сінгапурі почали користуватись переносними пристроями для відстеження людей з коронавірусом. 

Новину передає «Преса України».

За даними видання CGTN, у Сінгапурі людям роздали так звані жетони під назвою TraceTogether. Вони допоможуть людям похилого віку уникати контакту з носіями коронавірусу.

28 червня першу партію пристроїв з унікальним QR-кодом роздали вразливій категорії людей. Зокрема, людям похилого віку, які можуть не мати мобільних пристроїв.

TraceTogether може працювати без зарядки від 6 до 9 місяців. Принцип роботи TraceTogether простий. Пристрій обмінюється з іншими пристроями або ж з мобільними телефонами сигналами Bluetooth. Відбувається це за допомогою програми TraceTogether. Якщо людина виявиться поруч із інфікованим коронавірусом, він отримає попередження від співробітника контактної групи з питань Міністерства охорони здоров'я. 

Як зазначають ЗМІ, уряд збиратиме дані лише про людей, у яких підтвердили наявність коронавірусу. Інформація зберігатиметься впродовж 25 днів. За даними уряду Сінгапуру, майже 2,1 мільйона уже людей завантажили телефонний додаток TraceTogether, починаючи  з березня.

До слова, раніше 45% опитаних сінгапурців заявили, що їм ідея відстежування взагалі не до вподоби. Тим не менше, майже половина респондентів заявили, що не проти аби влада використовувати мобільні дані без їх згоди.

 

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