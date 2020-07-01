У Сінгапурі людям роздали пристрій для відстежування коронавірусу

Аня Мартинюк 01 липня 2020, 09:24

У Сінгапурі почали користуватись переносними пристроями для відстеження людей з коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

За даними видання CGTN, у Сінгапурі людям роздали так звані жетони під назвою TraceTogether. Вони допоможуть людям похилого віку уникати контакту з носіями коронавірусу.

28 червня першу партію пристроїв з унікальним QR-кодом роздали вразливій категорії людей. Зокрема, людям похилого віку, які можуть не мати мобільних пристроїв.

TraceTogether може працювати без зарядки від 6 до 9 місяців. Принцип роботи TraceTogether простий. Пристрій обмінюється з іншими пристроями або ж з мобільними телефонами сигналами Bluetooth. Відбувається це за допомогою програми TraceTogether. Якщо людина виявиться поруч із інфікованим коронавірусом, він отримає попередження від співробітника контактної групи з питань Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначають ЗМІ, уряд збиратиме дані лише про людей, у яких підтвердили наявність коронавірусу. Інформація зберігатиметься впродовж 25 днів. За даними уряду Сінгапуру, майже 2,1 мільйона уже людей завантажили телефонний додаток TraceTogether, починаючи з березня.

До слова, раніше 45% опитаних сінгапурців заявили, що їм ідея відстежування взагалі не до вподоби. Тим не менше, майже половина респондентів заявили, що не проти аби влада використовувати мобільні дані без їх згоди.