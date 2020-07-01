За добу в Україні від коронавірусу померли 14 людей - РНБО

Аня Мартинюк 01 липня 2020, 10:05

Також за добу виявили 664 нових хворих на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, станом на 1 липня в Україні 44 998 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 1173 летальних випадків та 19 548 пацієнтів одужали. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 664 осіб.

За добу померли 14 пацієнтів та 433 одужали. На сайті РНБО зазначено, в яких областях країни найбільше летальних випадків. Це Чернівецька область – 183 випадки, Львівська область 146 випадків, Київ – 108 випадків.

Ситуація щодо кількості виявлених хворих в областях та Києві наступна.

Вінницька область — 1876 випадків;

Волинська область — 2427 випадків;

Дніпропетровська область — 1090 випадків;

Донецька область — 484 випадки;

Житомирська область — 1408 випадків;

Закарпатська область — 2961 випадок;

Запорізька область — 572 випадки;

Івано-Франківська область — 2438 випадків;

Кіровоградська область — 647 випадків;

м. Київ — 5138 випадків;

Київська область — 2610 випадків;

Львівська область — 5578 випадків;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 447 випадків;

Одеська область — 1712 випадків;

Полтавська область — 319 випадків;

Рівненська область — 3784 випадки;

Сумська область — 297 випадків;

Тернопільська область — 1930 випадків;

Харківська область — 2169 випадків;

Херсонська область — 193 випадки;

Хмельницька область — 805 випадків;

Чернівецька область — 4850 випадків;

Черкаська область — 645 випадків;

Чернігівська область — 538 випадків.

Інформації з тимчасово окупованих територій немає.