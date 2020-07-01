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Також за добу виявили 664 нових хворих на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, станом на 1 липня в Україні 44 998 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 1173 летальних випадків та 19 548 пацієнтів одужали. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 664 осіб.
За добу померли 14 пацієнтів та 433 одужали. На сайті РНБО зазначено, в яких областях країни найбільше летальних випадків. Це Чернівецька область – 183 випадки, Львівська область 146 випадків, Київ – 108 випадків.
Ситуація щодо кількості виявлених хворих в областях та Києві наступна.
Вінницька область — 1876 випадків;
Волинська область — 2427 випадків;
Дніпропетровська область — 1090 випадків;
Донецька область — 484 випадки;
Житомирська область — 1408 випадків;
Закарпатська область — 2961 випадок;
Запорізька область — 572 випадки;
Івано-Франківська область — 2438 випадків;
Кіровоградська область — 647 випадків;
м. Київ — 5138 випадків;
Київська область — 2610 випадків;
Львівська область — 5578 випадків;
Луганська область — 80 випадків;
Миколаївська область — 447 випадків;
Одеська область — 1712 випадків;
Полтавська область — 319 випадків;
Рівненська область — 3784 випадки;
Сумська область — 297 випадків;
Тернопільська область — 1930 випадків;
Харківська область — 2169 випадків;
Херсонська область — 193 випадки;
Хмельницька область — 805 випадків;
Чернівецька область — 4850 випадків;
Черкаська область — 645 випадків;
Чернігівська область — 538 випадків.
Інформації з тимчасово окупованих територій немає.
10:05: За добу в Україні від коронавірусу померли 14 людей - РНБО
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08:44: У The New York Times слово «чорний» писатимуть з великої літери
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