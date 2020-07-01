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Тим часом слово «білий» на сторінках газети писатимуть з малої літери.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 липня, стало відомо, що американська газета The New York Times, яка недавно опинилася у центрі скандалу через публікацію статтю сенатора із закликом придушити антирасистські протести, вирішила писати слово «чорний», тобто «темношкірий» з великої літери.
Про це йдеться у відкритому листі до колег, який склали редактор газети Дін Бакет і редактор по стандартам Філ Корбетт.
До слова, «білий», що означає білошкірих людей, продовжать писати з малої літери.
09:24: У Сінгапурі людям роздали пристрій для відстежування коронавірусу
08:44: У The New York Times слово «чорний» писатимуть з великої літери
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