В NASA створять для лікарень знезаражувач медичних масок

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Експерти хочуть розробити дезінфікатор, який допоможе зробити медичні маски багаторазовими.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 липня, стало відомо, що NASA та University Hospitals Join Forces об’єднали сили у боротьбі з COVID-19.
Так, науково-дослідний центр "Гленн" і університетські лікарні NASA в Клівленді співпрацюють з метою розробки нових методів і технологій знезараження засобів індивідуального захисту для аерокосмічних застосувань та для працівників охорони здоров'я, які доглядають за хворими на коронавірус.
Нещодавно команда дослідників розробила та протестувала два нові підходи, які могли б дати можливість медичним працівникам продезінфікувати маски на місці та продовжити безпечно використовувати їх. Ці підходи також можуть бути корисними для аерокосмічної спільноти, коли традиційні методи стерилізації можуть бути недоступними.
«NASA прагне забезпечити технологію, яку ми розробляємо для дослідження космосу та повітроплавання, широко доступною для громадськості та нації», - прокоментувала директор центру «Гленн» Марла Перес-Девіс.
Мова йде про методи з використанням атомного кисню та перуксусної кислоти. Обидва методи видаляють органічні матеріали, які неможливо легко очистити іншими методами.
09:24: У Сінгапурі людям роздали пристрій для відстежування коронавірусу
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