Adidas і Ко теж вирішили бойкотувати Facebook

Аня Мартинюк 01 липня 2020, 07:36

Щонайменше місяць у соцмережі не з'являтиметься реклама від відомих компаній.

Новину передає «Преса України».

Список компаній, які вирішили бойкотувати найбільшу соцмережу у світі, Facebook, значно розширився. Тепер Adidas, Reebok, Ford, Hewlett-Packard та інші також заявили, що не розміщуватимуть рекламу у Facebook. А саме впродовж місяця з міркувань безпеки.

Деякі компанії, зокрема, Adidas і Reebok, не розміщуватимуть рекламу навіть в Instagram, який належить Facebook.

Тим часом у компанії інформаційних технологій Hewlett-Packard (HP) зазначили, що не розміщуватимуть рекламу до тих пір, поки у соцмережі не з'являться "більш надійні" заходи захисту.

У Microsoft додали, що теж не розміщуватимуть свою рекламу, оскільки вона з'являється поруч з небажаним контентом. До слова, бойкот Facebook розпочався у зв'язку з закликом правозахисників не розміщувати там рекламу, оскільки Facebook публікує публікації, що містять ненависть, насильство і расизм.