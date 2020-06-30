Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні 706 нових випадків Covid-19
  • В Україні зменшилась кількість нових виявлених хворих на COVID-19
  • В Україні 948 нових випадків COVID-19 та 24 смерті

Шарій розповів про прогрес у лікуванні жорстоко побитого Микити Роженка

Аня Мартинюк 30 червня 2020, 15:08
Версія для друку
Шарій розповів про прогрес у лікуванні жорстоко побитого Микити Роженка

Анатолій Шарій привітав представника своєї партії з днем народження та розповів про стан його здоров'я.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 30 червня, блогер Анатолій Шарій повідомив у соцмережі, що у представника його партії Микити Роженка, день народження. Як відомо, не так давно на 29-річного чоловіка напали. До слова, йому погрожували начальник штабу Нацкорпусу Максим Жорин і глава Нацкорпусу Харкова Костянтин Нємічєв. Однак, поліція досі не розібралась з інцидентом.

«З Днем Народження, Микита. І для тих, хто думав його вбити, подарунок - він вже може сидіти. І ходити буде, і зір повернемо, і слух. Все буде добре», - написав Шарій.

Тим часом інтернет-спільнота долучилась до привітань.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції