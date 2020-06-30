Шарій розповів про прогрес у лікуванні жорстоко побитого Микити Роженка

Аня Мартинюк 30 червня 2020, 15:08

Анатолій Шарій привітав представника своєї партії з днем народження та розповів про стан його здоров'я.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 червня, блогер Анатолій Шарій повідомив у соцмережі, що у представника його партії Микити Роженка, день народження. Як відомо, не так давно на 29-річного чоловіка напали. До слова, йому погрожували начальник штабу Нацкорпусу Максим Жорин і глава Нацкорпусу Харкова Костянтин Нємічєв. Однак, поліція досі не розібралась з інцидентом.

«З Днем Народження, Микита. І для тих, хто думав його вбити, подарунок - він вже може сидіти. І ходити буде, і зір повернемо, і слух. Все буде добре», - написав Шарій.

Тим часом інтернет-спільнота долучилась до привітань.