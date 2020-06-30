У Раді Зеленського назвали останнім президентом України

Аня Мартинюк 30 червня 2020, 13:33

Таку думку озвучив політик Вадим Рабинович.

Новину передає «Преса України».

Депутат фракції «Опозиційна платформа - За життя» Вадим Рабинович висловив думку приводу майбутнього України. За його словами, українська держава близька до того, щоб стати парламентською республікою. Так, це означатиме, що Володимир Зеленський стане останнім президентом країни.

«Пезидент 73% українців починає загравати з 20% тих, хто за нього не голосував. Зеленський не знає, що робити з країною», - заявив він.

Рабинович нагадав, що раніше він уже прогнозував, що Зеленський може стати найуспішнішим президентом країни або ж Україна стане парламентською республікою.