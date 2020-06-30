В кабинете депутата Свиренко я встретил живого Ленина

zmxn 30 червня 2020, 11:22

... ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ... Ленин и Сталин могут быть кумирами только палачей и идиотов. Палачей, экс-коммунистов и их потомков слишком много сегодня в органах государственной власти. Именно они, избежав люстрации, планомерно превращают Украину в страну третьего мира ...

Каждый из вас регулярно задается вопросом: "Ну, почему, черт побери, год от года ситуация в стране меняется исключительно к худшему?! Чем мы хуже поляков, эстонцев или латышей?!". Объяснить?... Объясняю...

В феврале 2020 года мне довелось быть на личном приеме у депутата Александра Свиренко. Войдя в кабинет, я остолбенел... По правую и левую руку от депутата вальяжно расположились функционеры - придворная челядь; особы, чьи лица не сходят с экранов телевизоров вот уже три десятка лет... Постаревшие, поседевшие, они "не сдаются", бесконечно меняя друг друга на различных уровнях нерушимой, железобетонной чиновничьей пирамиды. Но один из них поразил меня своим присутствием больше всего. Кто же это? Батюшки! Да это же сам Николай Шибка! Верный ленинец! Видный партийно-хозяйственный деятель Индустриального района советского периода! Когда-то он клеймил позором рыночную экономику и пел дифирамбы плановой системе ведения хозяйства. Но каким же образом продолжатель дела Ленина-Сталина оказался вдруг в столь высоком кабинете, в ХХI веке? Что там говорит интернет? Сейчас посмотрим... Ого! Я-то наивный, полагал, что Николай Ярославович, измученный угрызениями совести за преступное коммунистическое прошлое, в 1991 году отправился в монастырь. И с тех пор, отпустив густую бороду, денно и нощно замаливает свои грехи перед украинским народом. Но нет: интернет доложил мне, что Николай Шибка стал вероотступником. Закопав на даче под яблонькой партийный билет члена КПСС, он начал верно служить "проклятым капиталистам", много лет возглавляя предприятие "Днепропетровские тепловые сети". А сегодня? А сегодня он заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной собственности. Опять видный партийно-хозяйственный деятель! А ну-ка, посмотрим, что там у него в декларации? И в декларации полный порядок! Николай Ярославович прекрасно трансформировался из "товарищей" в "господа"...

... В кабинете депутата Свиренко я встретил живого Ленина: точнее, агрегированный чиновниками образ. Коммунизм никуда не делся - он жив. Эта мерзкая красно-коричневая накипь въелась в тело нашего, истекающего кровью государства. Тупоголовые коммунисты, которые не в состоянии были наладить выпуск обычной туалетной бумаги или душистого мыла, никуда не делись. Они опять руководят страной: от Кравчука и до Шибки, от Кучмы и до Медведчука. Теперь вам понятно, почему ситуация в стране меняется исключительно к худшему? Большевики ловко "кинули" украинцев. Дав им в начале 90-х годов кусочек надежды и глоточек свободы, коммуняки, застолбив за собою все "хлебные должности" в государстве, вновь пинками погнали народ в "светлое будущее". На протяжении 75 лет, партполитаппаратчики имели особый "спецстатус" и люто ненавидели простых людей. Ненавидели за то, что те хотели просто нормально питаться, подтирать зад туалетной бумагой и иметь отдельное жилье. Сегодня, "прихватизировав" средства производства, недвижимость и банки, экс-коммунисты полны решимости загнать украинцев в новый, теперь уже капиталистический Гулаг. Они мечтают о том, чтобы люди вновь подтирали дупу газетой "Комсомольская правда"... Коммунизм жив - просто оглянитесь вокруг: те же уродливые "хрущевки", те же разбитые дороги, протекающие крыши, убогие больницы и те же старые партаппаратчики в высоких кабинетах - ссученные ...

... И о моем визите к депутату Свиренко... Дело касалось молодых, одаренных украинских артистов, которых украинская власть планомерно

выдавливает из страны ... Пианист Богдан Коваль эмигрировал в Словакию https://www.youtube. com/watch?v=ykNi7Gz_Iwk . Артист цирка Евгений Иваненко переехал в Испанию https://www.youtube.com/ watch?v=EnHmCX2l7xs . Певица Людмила Ищенко - в Китай https://www.youtube.com/ watch?v=W4o2HnFqJHU . Певица Рина Граф - в Китай https://www.youtube. com/watch?v=z18Hpi6yFK0 . И т. д. и т. п. Хочу отметить, что все вышеперечисленные артисты имели статус лауреатов Национальных и Международных конкурсов. По сути, театральные институты, консерватории и университеты культуры БЕСПЛАТНО готовят сегодня высококвалифицированных мастеров цирка, музыкантов и вокалистов на Запад и на Восток. Украинские налогоплательщики - мы с вами - сегодня оплачивают обучение тем, кто завтра, получив диплом, эмигрируют. Я, пытаясь хоть как-то предотвратить отток украинской молодежи за границу, создал в Днепре Театр эстрады и собрал в нем тех, кого власть предержащие считают быдлом - молодые таланты. И они работают, и они здесь. Все, что я прошу пятый год у чиновников - это сдать мне в долгосрочную аренду сцену. И пятый год функционеры не реагируют на мои просьбы. Они явно мастурбируют, наблюдая за тем, как самые трудоспособные и талантливые украинцы покидают Батькивщину. Это несомненно преступление. Оно усугубляется тем, что молодых артистов ущемляют и унижают исключительно по НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ - все они этнические украинцы. И это уже ответственность СБУ...

... Не бойтесь чиновников. Не бойтесь депутатов. Отстаивайте свои права. Безусловно, в рамках закона, но жестко, обоснованно и методично. Помните: завидев под окнами своих кабинетов мирный пикет из пяти человек, они тут же начинают дрожать от страха и ходить под себя...

ЭПИЛОГ... Современные Ленины - депутат Свиренко, чиновник Шибка, директор филармонии Хинич и им подобные - несомненно страдают узколобостью. Сами они хотят жить в капитализме, заковав при этом окружающих их людей в наручники коммунизма. Так не бывает! Им невдомек элементарные вещи. Они не смогут выдавить за пределы страны всех трудоспособных и талантливых этнических украинцев. Они не смогут превратить их в пушечное мясо, загнав парней в окопы на передовой ООС. Миллионы останутся и будут искать выход из тупика. И в итоге непременно найдут его - национально-освободительное движение с каждым годом набирает силу. Современные Ленины подзабыли, что за спиной - два Майдана и второй обагрен кровью патриотов. Им мало революций. Им мало крови. Они целенаправленно толкают страну к новому Майдану, который может привести к непредсказуемым последствиям. И не факт, что Свиренко успеет улететь в США, Шибка в ФРГ, а Хинич в Израиль... Не факт!

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".