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Представники компанії BMW вирішили розфарбувати свій логотип у веселкові кольори ЛГБТ-прапора. Очевидно, не просто так.
Новину передає «Преса України».
Німецька автомобільна марка BMW вирішла підтримати ЛГБТ-спільноту й прикрасила свій логотип у соцмережах прапором даної спільноти. Також виробник авто закликав людей шанобливо ставитися до рішення компанії прикрасити логотип компанії таким прапором.
«У BMW ми живемо різноманіттям. Ми віримо в відкриту культуру, в якій немає місця привілейованості або дискримінації за походженням, кольором шкіри, національністю, статтю, релігією, інвалідністю або віком», - зазначили в компанії.
Тим часом інтернет-спільнота почала активно висміювати власників BMW, які славляться небезпечною їздою. У Мережі зазначили, що тепер стало ясно, чому власники BMW часто порушують правила дорожнього руху й спричиняють ДТП.
10:38: BMW для геїв – Логотип відомого автовиробника став кольоровим
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