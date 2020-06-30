Звільнити Третьякову й не тільки - У Києві профспілки вийшли на протест

Аня Мартинюк 30 червня 2020, 10:01

Учасники протесту виступили проти ряду законопроектів. Зокрема, про працю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 червня, у Києві стартувала акція протесту профспілок. А саме під Верховною Радою та Офісом президента. Як відомо, учасники протесту виступають проти ряду поки неприйнятних антинародних законопроектів.

Мова йде про закон про працю 2708, закон про профспілки 2681 і закон про фонди соціального страхування.

Також учасники акції вимагають звільнити з посади голови комітету соцполітики скандальну Галину Третьякову, яка є автором таких законопроектів, і яка виступила за стерилізацію малозабезпечених людей.

«Ми тут, щоб не допустити прийняття законів про працю 2708, закону про профспілки №2681 і закону про фонди соціального страхування, які активно просуває Комітет з питань соціальної політики під керівництвом Галини Третьякової. У зв'язку з чим ми вимагаємо, відкликати ці законопроекти і звільнити Галину Третьякову з займаної посади», - заявив представник профспілок авіабудівників Дмитро Поляков.

За попередніми даними, на акцію вийшли близько півтисячі людей.