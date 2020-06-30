В Україні 706 нових випадків Covid-19

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За минулу добу померли 12 пацієнтів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 червня, на сайті РНБО оновилася інформація щодо поширення коронавірусу в Україні. За минулу добу в країні виявлено 706 нових випадків захворювання. Тепер загальна кількість хворих становить 44 334 людини.
Також за минулу добу померли 12 пацієнтів та 88 одужали. Загальна кількість пацієнтів, які померли становить 1 159 осіб.
Найбільше нових виявлених хворих в Львівській області – 143 особи, та Закарпатській області – 97 осіб.
10:38: BMW для геїв – Логотип відомого автовиробника став кольоровим
10:01: Звільнити Третьякову й не тільки - У Києві профспілки вийшли на протест
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