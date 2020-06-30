В Україні 706 нових випадків Covid-19

Аня Мартинюк 30 червня 2020, 09:19

За минулу добу померли 12 пацієнтів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 червня, на сайті РНБО оновилася інформація щодо поширення коронавірусу в Україні. За минулу добу в країні виявлено 706 нових випадків захворювання. Тепер загальна кількість хворих становить 44 334 людини.

Також за минулу добу померли 12 пацієнтів та 88 одужали. Загальна кількість пацієнтів, які померли становить 1 159 осіб.

Найбільше нових виявлених хворих в Львівській області – 143 особи, та Закарпатській області – 97 осіб.