У Польщі затримали розшукуваного в 190 країнах українця

Аня Мартинюк 30 червня 2020, 08:39

Чоловік підозрюється у вбивствах та розкраданні майна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 червня, стало відомо про затримання на пішохідному пункті пропуску в Медиці, Польща, громадянина України. 50-річний чоловік був оголошений у розшук в 190 країнах за вбивства та розкрадання майна в Україні.

Прес-секретар Бескидського відділу Прикордонної служби Польщі майор Ельжбета Пікор заявила, що українця розшукують за «червоною карткою» Інтерполу. Це означає найвищий рівень міжнародного розшуку. Такі злочинці вважаються небезпечними, тому їх треба заарештувати і екстрадувати.

До слова, у 2020 році на польському кордоні затримали 62 людей, яких Інтерпол розшукував за «червоними карткам».