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Легендарний цирк Cirque du Soleil збанкротував – Через коронавірус

Аня Мартинюк 30 червня 2020, 07:58
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Легендарний цирк Cirque du Soleil збанкротував – Через коронавірус

Пандемія коронавірусу та карантинні заходи, які були введені на її тлі, змусили згорнути ще один прибутковий бізнес. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 червня, стало відомо, що канадська компанія Cirque du Soleil, яка організовує феєричні шоу, тепер має боргів на мільярд доларів. В результаті було оголошено про її банкрутство.

Представники Цирку дю Солей заявили, що примусове закриття відбувається в результаті пандемії Сovid-19. Тепер компанія реструктуризує свій борг за допомогою канадського уряду і приватних інвестиційних компаній.

«Протягом останніх 36 років Cirque du Soleil був дуже успішний і прибутковою організацією. Однак з нульовими доходами після примусового закриття всіх наших шоу через Сovid-19, керівництво повинно було діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії», - прокоментував генеральний директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даніель Ламарр.

Відомо, що раніше з метою зниження боргів цирк звільнив близько 3 500 своїх співробітників.

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