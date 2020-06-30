Комфортної погоди не буде – синоптик

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Український синоптик попередила, що дощі та грози продовжать накривати Україну. Стало відомо, в яких саме регіонах.
Новину передає «Преса України».
За прогнозом синоптика Наталії Діденко, вівторок, 30 червня, в Україні буде грозовим.
«Червень завершить своє перебування в Україні грозовими дощами. 30 червня до нас прийде атмосферний фронт, який рухається із заходу Європи. Цей фронт зараз витягнувся від Скандинавії через Польщу, Чехію, Німеччину до Швейцарії», - зазначила вона.
За її словами, атмосферний фронт піде на схід. В результаті дощі з грозами пройдуть в Чернігівській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Одеській областях. У Харківській області, в Дніпрі, Херсонській, більшості районів Донецької та Запорізької областей істотних опадів не повинно бути.
Тим часом стовпчики термометрів покажуть до +26 ... +32 градусів. На Заході +23 +27 градусів.
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