Комфортної погоди не буде – синоптик

Аня Мартинюк 30 червня 2020, 07:34

Український синоптик попередила, що дощі та грози продовжать накривати Україну. Стало відомо, в яких саме регіонах.

Новину передає «Преса України».

За прогнозом синоптика Наталії Діденко, вівторок, 30 червня, в Україні буде грозовим.

«Червень завершить своє перебування в Україні грозовими дощами. 30 червня до нас прийде атмосферний фронт, який рухається із заходу Європи. Цей фронт зараз витягнувся від Скандинавії через Польщу, Чехію, Німеччину до Швейцарії», - зазначила вона.

За її словами, атмосферний фронт піде на схід. В результаті дощі з грозами пройдуть в Чернігівській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Одеській областях. У Харківській області, в Дніпрі, Херсонській, більшості районів Донецької та Запорізької областей істотних опадів не повинно бути.

Тим часом стовпчики термометрів покажуть до +26 ... +32 градусів. На Заході +23 +27 градусів.