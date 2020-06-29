У ВРУ зробили важливу заяву щодо нового навчального року

Аня Мартинюк 29 червня 2020, 15:00

Так, він одразу може розпочатися дистанційно.

Новину передає «Преса України».

Голова комітету ВР з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак зробив важливу заяву щодо старту нового навчального року в Україні. За його словами, досить можливо, що навчальний рік в країні може розпочатися дистанційно.

За його словами, наразі усі спостерігають за ситуаці'ю з коронавірусом. Якщо вона погіршиться, то школярі та студенти розпочнуть новий навчальний рік дистанційно.

«Ми б дуже хотіли, щоб 1 вересня у нас почались заняття у звичному режимі. Щоб і школярі, і студенти пішли до закладів освіти. Але дивлячись на ситуацією з епідемією, ми не знаємо, яке рішення прийме комісія з ТЕБ та НС», - заявив він.

Нагадаємо, станом на 29 червня в Україні зафіксовано 43628 випадків захворювання на коронаіврус.