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Так, він одразу може розпочатися дистанційно.
Новину передає «Преса України».
Голова комітету ВР з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак зробив важливу заяву щодо старту нового навчального року в Україні. За його словами, досить можливо, що навчальний рік в країні може розпочатися дистанційно.
За його словами, наразі усі спостерігають за ситуаці'ю з коронавірусом. Якщо вона погіршиться, то школярі та студенти розпочнуть новий навчальний рік дистанційно.
«Ми б дуже хотіли, щоб 1 вересня у нас почались заняття у звичному режимі. Щоб і школярі, і студенти пішли до закладів освіти. Але дивлячись на ситуацією з епідемією, ми не знаємо, яке рішення прийме комісія з ТЕБ та НС», - заявив він.
Нагадаємо, станом на 29 червня в Україні зафіксовано 43628 випадків захворювання на коронаіврус.
15:00: У ВРУ зробили важливу заяву щодо нового навчального року
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