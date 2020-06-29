На Львівщині влаштували масове паломництво

Аня Мартинюк 29 червня 2020, 14:37

Люди кинулись до джерела, яке начебто має чудодійні властивості.

Новину передає «Преса України».

Користувач соцмережі Фейсбук Віктор Католик представив відео, яке було зняте поблизу Раківця в селі Новосілки, що на Львівщині. На ньому видно, як у День конституції люди масово кинулись купатися у святому джерелі.

«Треба поїхати на святе джерело, помочити ноги, щоб коронавірус нас стороною обходив. Якби хто питав, це Раковець сьогодні», - зазначив він.

Так, люди вважають, що джерело в Раківці має чудодійні властивості. Нагадаємо також, станом на 29 червня в Україні зафіксовано 43628 людей з коронаіврусом.