Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні зменшилась кількість нових виявлених хворих на COVID-19
  • В Україні 948 нових випадків COVID-19 та 24 смерті
  • В Україні знизилася летальність від коронавірусу – Степанов

На Львівщині влаштували масове паломництво

Аня Мартинюк 29 червня 2020, 14:37
Версія для друку
На Львівщині влаштували масове паломництво

Люди кинулись до джерела, яке начебто має чудодійні властивості.

Новину передає «Преса України».

Користувач соцмережі Фейсбук Віктор Католик представив відео, яке було зняте поблизу Раківця в селі Новосілки, що на Львівщині. На ньому видно, як у День конституції люди масово кинулись купатися у святому джерелі.

«Треба поїхати на святе джерело, помочити ноги, щоб коронавірус нас стороною обходив. Якби хто питав, це Раковець сьогодні», - зазначив він.

Так, люди вважають, що джерело в Раківці має чудодійні властивості. Нагадаємо також, станом на 29 червня в Україні зафіксовано 43628 людей з коронаіврусом.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції