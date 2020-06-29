В Одесі забули про пандемію коронавірусу

Аня Мартинюк 29 червня 2020, 14:12

Інтернет-спільнота показала, як в Одесі вирує життя на тлі пандемії.

Новину передає «Преса України».

У неділю, 28 червня, в Одесі відпочивальники вирішили знехтувати карантином. Так, сотні одеситів та гостів міста вийшли на прогулянку з нагоди Дня Конституції.

Відео-доказ поширили представники інтернет-спільноти.

Нагадаємо, станом на 29 червня в Україні зафіксовано 646 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих – 43628 людей.