Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні зменшилась кількість нових виявлених хворих на COVID-19
  • В Україні 948 нових випадків COVID-19 та 24 смерті
  • В Україні знизилася летальність від коронавірусу – Степанов

В Одесі забули про пандемію коронавірусу

Аня Мартинюк 29 червня 2020, 14:12
Версія для друку
В Одесі забули про пандемію коронавірусу

Інтернет-спільнота показала, як в Одесі вирує життя на тлі пандемії. 

Новину передає «Преса України».

У неділю, 28 червня, в Одесі відпочивальники вирішили знехтувати карантином. Так, сотні одеситів та гостів міста вийшли на прогулянку з нагоди Дня Конституції.

Відео-доказ поширили представники інтернет-спільноти.

Нагадаємо, станом на 29 червня в Україні зафіксовано 646 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих – 43628 людей.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції