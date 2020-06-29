В Одесі забули про пандемію коронавірусу

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Інтернет-спільнота показала, як в Одесі вирує життя на тлі пандемії.
Новину передає «Преса України».
У неділю, 28 червня, в Одесі відпочивальники вирішили знехтувати карантином. Так, сотні одеситів та гостів міста вийшли на прогулянку з нагоди Дня Конституції.
Відео-доказ поширили представники інтернет-спільноти.
Нагадаємо, станом на 29 червня в Україні зафіксовано 646 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих – 43628 людей.
13:45: Американські будні – Озброєна пара відігнала від будинку темношкірих протестуючих
13:15: Цукерберг біднішає - Найбільші компанії світу бойкотують Facebook
12:38: Потап відреагував на отримання почесного звання від президента
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