Американські будні – Озброєна пара відігнала від будинку темношкірих протестуючих

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Пара адвокатів вирішили продемонструвати темношкірим протестувальникам зброю.
Новину передає «Преса України».
У мережу потрапило відео, зняте у місті Сент-Луїс, штат Міссурі, США. На ньому видно, як подружжя зі зброєю зустріло учасників руху Black Lives Matters біля свого будинку.
Мова йде про адвокатів Марка та Патріцію Макклоске, які вирішили захистити свій великий маєток у заможному мікрорайоні.
В один момент пара, здавалося, несвідомо наводила зброю один на одного, намагаючись утримати протестувальників подалі від свого будинку.
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