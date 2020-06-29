Цукерберг біднішає - Найбільші компанії світу бойкотують Facebook

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Так, великим компаніям та агентствам не сподобалась політика соцмережі щодо протестуючих у США.
Новину передає «Преса України».
Найбільший рекламодавець Unilever Plc. Розпочав бойкот найбільшій соцмережі у світі Facebook. В результаті акції компанії Марка Цукерберга обвалилися на 8,3%. Так, він втратив одразу 7,2 млрд доларів.
За даними видання The Bell, до бойкоту також приєдналися Coca-Cola Co., Honda Motor Co., Hershey Co., Diageo Plc., PepsiCo, Verizon Communications Inc., Levi Strauss & Co., Diamond Foundry Inc., Patagonia Inc., Ben & Jerry's Homemade Inc., Viber, The North Face, REI, Upwork Inc., Eileen Fisher Inc.
Так, Facebook звинуватили у недостатній боротьбі з підбурюванням проти протестуючих у США.
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