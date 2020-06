Цукерберг біднішає - Найбільші компанії світу бойкотують Facebook

Аня Мартинюк 29 червня 2020, 13:15

Так, великим компаніям та агентствам не сподобалась політика соцмережі щодо протестуючих у США.

Новину передає «Преса України».

Найбільший рекламодавець Unilever Plc. Розпочав бойкот найбільшій соцмережі у світі Facebook. В результаті акції компанії Марка Цукерберга обвалилися на 8,3%. Так, він втратив одразу 7,2 млрд доларів.

За даними видання The Bell, до бойкоту також приєдналися Coca-Cola Co., Honda Motor Co., Hershey Co., Diageo Plc., PepsiCo, Verizon Communications Inc., Levi Strauss & Co., Diamond Foundry Inc., Patagonia Inc., Ben & Jerry's Homemade Inc., Viber, The North Face, REI, Upwork Inc., Eileen Fisher Inc.

Так, Facebook звинуватили у недостатній боротьбі з підбурюванням проти протестуючих у США.