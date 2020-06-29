Потап відреагував на отримання почесного звання від президента

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Виконавець та продюсер отримав від Зеленського звання заслуженого артиста України.
Новину передає «Преса України».
Напередодні Дня Конституції президент України підписав указ №254/2020 про присвоєння ряду артистів звання заслужених. Серед щасливчиків опинився Олексій Потапенко, якого відзначили за «культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю».
Останній уже відреагував на такий хід подій. За його словами, він приємно здивований.
«Завжди відчував змішані почуття до державних звань, навіть говорив, що відмовлюся від "Народного" і відмовлявся від звання "Заслуженого" в інших країнах, разом з пропозицією виступати за них на міжнародних конкурсах. Але отримати звання "Заслуженого артиста України" мені, людині, яка читала реп на сценах усього світу - неймовірно, престижно і почесно! Присвячую цю нагороду всім колегам, які надихали мене на творчість, і всім фанам, в чиїх серцях мої пісні відгукувалися! Сам себе буду називати "Заслуженим хіп-хопером"», - зазначив він.
До слова, орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримала Марія Єфросиніна, орден княгині Ольги ІІ ступеня Алла Мазур, орден княгині Ольги ІІІ ступеня Ірина Білик і Тіна Кароль.
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