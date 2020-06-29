Окупанти Криму вирішили не просити води у Зеленського

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За словами Сергія Аксьонова, Зеленський отримує розпорядження зі США, а там не дадуть добро на такий хід подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 червня, стало відомо, що так званий голова Криму Сергій Аксьонов попередив про те, що він не збирається звертатися до президента України Володимира Зеленського з проханням про подачу води на анексований півострів. За його словами, Зеленський знаходиться під впливом Держдепу США, а від американської сторони чекати подібного розпорядження не варто.
«З урахуванням того, що в Аянскому і Партизанському водосховищах обсяг запасів сьогодні більше 30%, прямої загрози для Сімферополя немає. Ми рівень обсягу води на 90 днів як мінімум підтримуємо регулярно», - прокоментував він.
Як відомо, через малу кількість опадів взимку Крим потерпає від нестачі води.
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