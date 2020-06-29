В Україні зменшилась кількість нових виявлених хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 29 червня 2020, 11:09

Тим не менше, в Україні продовжують фіксувати летальні випадки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в країні виявили 646 нових випадків захворювання на коронавірус.

«43 628 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1147 летальних, 19 027 пацієнтів одужало», - йдеться у повідомленні.

Ситуація в областях та Києві наступна.

Вінницька область — 1846 випадків;

Волинська область — 2312 випадків;

Дніпропетровська область — 1087 випадків;

Донецька область — 481 випадок;

Житомирська область — 1404 випадки;

Закарпатська область — 2792 випадки;

Запорізька область — 570 випадків;

Івано-Франківська область — 2350 випадків;

Кіровоградська область — 646 випадків;

м. Київ — 4980 випадків;

Київська область — 2546 випадків;

Львівська область — 5292 випадки;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 442 випадки;

Одеська область — 1632 випадки;

Полтавська область — 312 випадків;

Рівненська область — 3638 випадків;

Сумська область — 296 випадків;

Тернопільська область — 1913 випадків;

Харківська область — 2098 випадків;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 798 випадків;

Чернівецька область — 4745 випадків;

Черкаська область — 642 випадки;

Чернігівська область — 535 випадків.

Тим часом у прес-службі РНБО зазначили, що за минулу добу померли 18 пацієнтів, 93 одужали.