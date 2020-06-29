В Україні зменшилась кількість нових виявлених хворих на COVID-19

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Тим не менше, в Україні продовжують фіксувати летальні випадки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в країні виявили 646 нових випадків захворювання на коронавірус.
«43 628 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1147 летальних, 19 027 пацієнтів одужало», - йдеться у повідомленні.
Ситуація в областях та Києві наступна.
Вінницька область — 1846 випадків;
Волинська область — 2312 випадків;
Дніпропетровська область — 1087 випадків;
Донецька область — 481 випадок;
Житомирська область — 1404 випадки;
Закарпатська область — 2792 випадки;
Запорізька область — 570 випадків;
Івано-Франківська область — 2350 випадків;
Кіровоградська область — 646 випадків;
м. Київ — 4980 випадків;
Київська область — 2546 випадків;
Львівська область — 5292 випадки;
Луганська область — 80 випадків;
Миколаївська область — 442 випадки;
Одеська область — 1632 випадки;
Полтавська область — 312 випадків;
Рівненська область — 3638 випадків;
Сумська область — 296 випадків;
Тернопільська область — 1913 випадків;
Харківська область — 2098 випадків;
Херсонська область — 191 випадок;
Хмельницька область — 798 випадків;
Чернівецька область — 4745 випадків;
Черкаська область — 642 випадки;
Чернігівська область — 535 випадків.
Тим часом у прес-службі РНБО зазначили, що за минулу добу померли 18 пацієнтів, 93 одужали.
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