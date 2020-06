Ісус був темношкірим - Релігійний лідер зробив гучну заяву

Джастін Уелбі заявив, що Ісус Христос не був білим. Він навіть показав зображення з темношкірим Сином Божим.

Новину передає «Преса України».

Духовний глава Церкви Англії в Сполученому Королівстві і лідер Англіканської спільноти в усьому світі архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі зробив гучну заяву. За його словами, Ісус Христос не був білим. Про це релігійний лідер написав на своїй сторінці у Twitter.

За словами Джастіна Уелбі, Син Божий народився на Близькому Сході, а там, як відомо, білошкірі люди не живуть. Він додав картинки на євангельські сюжети, на яких Христос зображений темношкірим.

«Ісус був з Близького Сходу, він не був білим. Важливо, щоб ми це пам'ятали. Але Бог, якому ми поклоняємося у Христі, універсальний, і надія, яку він пропонує, - це хороша новина для всіх нас. Ось деякі з моїх улюблених зображень Христа з усього світу», - зазначив архієпископ.

Jesus was Middle Eastern, not white. It's important we remember this.



But the God we worship in Christ is universal, and the hope he offers is good news for us all. Here are some of my favourites images of Christ from around the world.



What are yours? pic.twitter.com/iXEUdJJFGQ