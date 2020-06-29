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Ісус був темношкірим - Релігійний лідер зробив гучну заяву

Аня Мартинюк 29 червня 2020, 10:29
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Ісус був темношкірим - Релігійний лідер зробив гучну заяву

Джастін Уелбі заявив, що Ісус Христос не був білим. Він навіть показав зображення з темношкірим Сином Божим.

Новину передає «Преса України».

Духовний глава Церкви Англії в Сполученому Королівстві і лідер Англіканської спільноти в усьому світі архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі зробив гучну заяву. За його словами, Ісус Христос не був білим. Про це релігійний лідер написав на своїй сторінці у Twitter.

За словами Джастіна Уелбі, Син Божий народився на Близькому Сході, а там, як відомо, білошкірі люди не живуть. Він додав картинки на євангельські сюжети, на яких Христос зображений темношкірим.

«Ісус був з Близького Сходу, він не був білим. Важливо, щоб ми це пам'ятали. Але Бог, якому ми поклоняємося у Христі, універсальний, і надія, яку він пропонує, - це хороша новина для всіх нас. Ось деякі з моїх улюблених зображень Христа з усього світу», - зазначив архієпископ.

 

Нагадаємо, у США на тлі вбивства Джорджа Флойда спалахнули протести. Темношкірі люди закликали зносити пам'ятники та нищити фрески з білим Ісусом Христом. 

 

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